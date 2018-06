Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

La fête du Canada entraînera plusieurs modifications d'horaire et fermetures pour différents types de services et commerces, et ce, autant le dimanche 1er juillet que le lundi 2 juillet. Suivez le guide pour vous y retrouver.

Ouvert:

Les dépanneurs

Les stations-service

Les restaurants

Les épiceries

La majorité des succursales de la SAQ

Les marchés publics

La plupart des installations sportives et culturelles

Les installations d'Espace pour la vie (jardin botanique, planétarium, insectarium)

La collecte des ordures et matières recyclables est maintenue selon l'horaire normal

Les écocentres

Les transports en commun (avec des horaires modifiés)

Fermé:

Les magasins à grande surface

Les centres commerciaux

Les banques (le 2 juillet)

Les bureaux gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux

Les points de services et bureaux de Montréal (le 2 juillet)

La cour municipale

Postes Canada

► Il est à noter que, même si un commerce ou un service peut être ouvert, ses heures d'ouverture peuvent varier. Il est conseillé de se renseigner avant de se déplacer.