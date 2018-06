Pas de Tour de France pour Hugo Houle

Il ne manque qu’une seule épreuve à son palmarès mais le cycliste québécois Hugo Houle devra attendre une année de plus avant de faire son premier Tour de France.



L’équipe Astana a publié sa sélection officielle ce vendredi et Houle n’y figure pas.



La fin de semaine dernière, la formation du Kazakhstan a fait une préparation finale avec neuf coureurs et Houle a été le dernier cycliste retranché. Le Kazak Dmitriy Gruzdev, 32 ans, complètera l’alignement 2018 au Tour de France.



«J’ai été coupé le dernier. J’ai fait le camp à Nice. Avec huit gars, je ne fais pas le Tour. Je suis très content d’avoir été considéré. J’étais 25e au début de l’année et j’ai vraiment fait tout ce que je pouvais et je n’ai pas de regret. J’étais vraiment proche et ils sont content de moi», a expliqué l’athlète de 27 ans.



Après un début réussi avec sa nouvelle équipe, son nom s’était retrouvé sur la longue liste de 14 coureurs présélectionnés. L’équipe lui avait demandé de rester en Europe au lieu de revenir faire le championnat national à Saguenay, remporté la semaine dernière par Antoine Duchesne.



La réduction du nombre de coureurs par équipe cette année sur les grands tours fait mal au Québécois, qui garde toutefois un très bon moral. Discrètement, Houle est rentré à Montréal depuis trois jours. Il garde la forme pour une semaine en espérant un miracle mais il se prépare à prendre ensuite quelques jours de vacances.



Après deux participations au Tour d’Italie, une autre au Tour d’Espagne, Houle est loin de se décourager. Le cycliste a aussi pédalé toutes les classiques et les monuments du cyclisme, en plus des Jeux olympiques de Rio. Avant lui, David Veilleux a participé au Tour de France 2013 et Antoine Duchesne, au Tour de France 2016.



Au Tour de France 2018, la formation Astana sera composée de Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Luis Leon Sanchez, Jesper Hansen, Omar Fraile, Magnus Cort Nielsen, Tanel Kangert et Dmitriy Gruzdev.



Houle ne projette pas de faire le Tour d’Espagne en août. Il devrait plutôt prendre part aux épreuves WorldTour de Québec et Montréal.