Pepe Munoz arrache la jupe de Céline Dion en plein concert

Le danseur de Céline Dion, Pepe Munoz, récidive avec une deuxième danse lascive en compagnie de la chanteuse dans le cadre de sa tournée en Asie.

C'est au Tokyo Dome que la diva québécoise a sorti ses meilleurs mouvements de danse, accompagnée de son danseur fétiche.

Cette fois, on peut voir Pepe Munoz retirer avec aplomb la jupe noire de Céline après quelques notes de sa chanson Falling into You. C’est chaud!

Suivent quelques minutes de danse lascive, un peu dans la même veine que l’an dernier, lors de la tournée européenne de la chanteuse.

À LIRE AUSSI: [VIDÉO] La danse lascive de Céline Dion dans une tenue révélatrice

Céline Dion est en tournée pour presque tout l'été en Asie, où elle offrira plus de 20 concerts dans 12 villes. Elle n’avait pas offert de spectacle dans cette région depuis près de 10 ans.