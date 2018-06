Pont Mercier: le transport collectif offert gratuitement du 3 au 6 juillet

MONTRÉAL – Le transport collectif sera offert gratuitement, du 3 au 6 juillet, pour les secteurs qui sont affectés par les travaux de maintien et d’entretien du pont Mercier.

Cette mesure touche aux services d’autobus d’exo pour les secteurs du Sud-Ouest et du Haut-Saint-Laurent ainsi que pour le train de banlieue de la ligne Candiac.

Une fois sur l’île de Montréal, les gens auront même droit à une carte occasionnelle comptant deux passages, laquelle leur permettra d’accéder au réseau de la Société de transport de Montréal (STM).

Il n’est pas exclu que la mesure touchant à la gratuité du transport collectif soit reconduite en fonction des besoins, a précisé vendredi le ministère des Transports ainsi que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Rappelons que cette semaine, une série de mesures pour atténuer les impacts des travaux en cours sur le pont Mercier a été annoncée. L’une d’elles vise à interdire la circulation des camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine, à compter du 3 juillet, et ce, jusqu’à la fin des travaux en août prochain. Ainsi, l’interdiction est en vigueur en direction de Montréal de 5 h à 9 h 30, puis en direction de la Rive-Sud de 15 h à 19 h.

Les camions peuvent se rabattre sur l’autoroute 30, où le passage au poste de péage est gratuit en direction de Vaudreuil-Dorion de 4 h 30 à 10 h, puis en direction de Brossard de 14 h 30 à 19 h 30.

«J’invite les usagers de la route à considérer le transport collectif, dans la mesure du possible, pour leurs déplacements. Par ailleurs, je suis persuadé que ces améliorations, qui ont fait l’objet d’un consensus auprès des élus qui ont été consultés, auront un impact positif sur la circulation sur le pont Honoré-Mercier, et ce, au bénéfice de tous les citoyens», a indiqué le ministre Pierre Moreau, qui est député de Châteauguay.