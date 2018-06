San Jose, la terre promise

VICTORIAVILLE | On ne sait pas si l’état-major des Sharks a donné le mandat à ses joueurs de vanter les mérites de l’organisation (au cas où John Tavares écouterait), mais Marc-Édouard Vlasic y est allé d’un beau plaidoyer.

Présent à la Classique Phillip Danault pour la deuxième fois en autant de présentations, le défenseur des Sharks a fait l’éloge de sa ville d’adoption.

« La tranquillité, le beau temps, c’est à l’autre bout du monde. Tu fais ta petite affaire. Le paysage est beau », a énuméré Vlasic.

Le défenseur de 31 ans ne doit pas être loin de la vérité, considérant qu’il a signé, l’été passé, une prolongation de contrat de huit ans avec l’équipe qui en avait fait son choix de deuxième tour en 2005. Cette entente, qui lui rapportera un total de 56 M$ et qui s’amorcera cet automne, est assortie d’une clause de non-mouvement lors des cinq premières années.

De plus, il n’est pas le seul à vouloir demeurer à San Jose pour plusieurs saisons. Evander Kane (7 ans, 49 M$), Brent Burns (8 ans, 64 M$) et Martin Jones (6 ans, 34,5 M$) sont tous sous contrat au moins jusqu’à la fin de la campagne 2023-2024.

Couture, le prochain

Et, à travers les branches, on entend que Logan Couture souhaite parapher un bout de papier qui lui permettra de pratiquement terminer sa carrière avec les Sharks.

« Qu’il y ait autant de gars signés à long terme, c’est bon pour l’équipe et c’est bon pour les joueurs. Ça veut dire qu’ils veulent rester à San Jose. Tant mieux, car ça nous prend de bons joueurs pour gagner », a souligné le Montréalais.

Malgré ces dossiers réglés pour de nombreuses années, Doug Wilson aura du pain sur la planche au cours des prochains mois.

D’abord, il sera intéressant de savoir quel sort le directeur général des Sharks réserve à Joe Thornton, Joel Ward, Eric Fehr et Jannik Hansen, quatre joueurs qui toucheront l’autonomie complète dimanche.

À 38 ans, Thornton n’est plus exactement une fleur du printemps. Ce qui n’empêche pas Vlasic d’espérer le revoir avec les Sharks.

« C’est un très bon joueur. Il peut nous aider encore. Le connaissant, il va sûrement signer à San Jose. Mais il va attendre de voir quel autre joueur va signer à San Jose avant », a déclaré l’ancien joueur des Remparts.

De la place pour Tavares

Par la suite, il devra se pencher sur les dossiers de Joe Pavelski et Joonas Donskoi qui deviendront joueurs autonomes sans compensation l’été prochain.

Et Tavares dans tout ça ?

« C’est intéressant que l’équipe souhaite aller le chercher, mais on n’avait pas Tavares avant. Alors, même s’il ne signe pas avec nous, ce ne sera pas comme si nous l’avions perdu. S’il vient avec nous, tant mieux, on aura une super bonne équipe. S’il ne vient pas, on aura de la place pour aller chercher quelqu’un d’autre. »

Ce n’est pas l’espace qui manque avec un jeu de près de 19 M$ sous le plafond salarial, récemment fixé à 79,5 M$. Le sort des joueurs autonomes mentionnés plus haut est sans doute étroitement relié à celui du joueur vedette des Islanders.