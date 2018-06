Se relever d’une dégelée

La saison n’est vieille que de deux matchs, mais les Alouettes disputeront samedi soir un match fort important pour la suite de leur saison au stade Mosaic de Regina.

Les hommes de Mike Sherman auront deux défis à relever lors de cette rencontre contre les Roughriders de la Saskatchewan. Ils voudront prouver que leur cinglant revers contre Winnipeg n’était qu’une erreur de parcours.

Avec une victoire, ils mettraient fin à une séquence de 13 défaites de suite en saison régulière, et ce, dans le stade le moins accueillant de la LCF. S’ils s’inclinent encore samedi soir, les Alouettes égaleraient les Pirates de Shreveport (1994) pour la troisième plus longue série de revers de l’histoire. Le record appartient aux Wildcats de Hamilton (1948) avec 16.

« Je ne crois pas que c’est un test pour nous, a précisé Jamaal Westerman. Pour moi, c’est un match comme les autres. Tu te prépares afin de mettre toutes les chances de ton côté afin de sortir avec la victoire. »

« On doit livrer une bonne performance contre une bonne équipe et une des meilleures foules de la LCF. On devra se concentrer sur ce que nous avons à faire sur le terrain. »

Bridge le partant

En raison d’une blessure à Zach Collaros, c’est Brandon Bridge qui sera le quart partant des Riders.

« On a un bon plan de match pour l’arrêter, a indiqué Henoc Muamba. C’est encore un quart qui peut bien courir avec le ballon s’il a besoin de sortir de sa pochette protectrice. Il faudra aussi faire attention à son bras, qui est un des plus puissants de la ligue. »

Selon lui, il faudra que tous les membres de son unité évitent de commettre des erreurs à tour de rôle.

« En plus de passer beaucoup de temps sur le terrain, c’est un joueur qui en faisait une sur une séquence, et lors de la suivante c’est une autre », a souligné le secondeur.

En plus de Bridge, la tertiaire devra avoir le receveur Duron Carter à l’œil durant le match. On peut s’attendre à ce que son entraîneur Chris Jones décide de le placer dans le rôle de receveur après avoir évolué au poste de demi défensif la semaine dernière.

Un beau geste

La LCF soulignera la tragédie qui a secoué l’équipe des Broncos de Humboldt lors des matchs de cette semaine. Celui qui opposera les Alouettes aux Riders sera assurément émotif. L’équipe locale rendra un hommage avant et pendant le duel de samedi soir à l’équipe de hockey qui a perdu 16 de ses membres lors d’un accident d’autobus au mois d’avril dernier. Les Alouettes donneront un casque autographié par tous les joueurs de la formation. Quelques joueurs porteront des chaussures à crampons spécialement conçues pour cette rencontre.

De plus, tous les joueurs de la LCF porteront un autocollant des Broncos de Humboldt sur leurs casques en fin de semaine.