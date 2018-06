Shawinigan: une canalisation sous la rivière Saint-Maurice

SHAWINIGAN – Shawinigan vient d'entreprendre d'importants travaux afin de faire passer une conduite d'aqueduc sous la rivière Saint-Maurice. La canalisation d'un diamètre de 400 millimètres sera enfouie à 25 mètres sous le lit de la rivière et jusqu'à 10 mètres dans le roc. La traversée se fera sur une distance de 850 mètres.

La conduite d’aqueduc permettra d'acheminer de l'eau potable depuis le lac à la Pêche, une source située au nord-ouest de la ville, vers le secteur est de Shawinigan.

La technique de forage est éprouvée, mais un responsable du chantier estime qu'il s'agit tout de même d'un bon défi.

«C'est sûr que c'est plus difficile que d'installer un conduit en excavation standard. C'est certain qu'il y a des risques. Il y a des difficultés techniques», a indiqué l'ingénieur de la firme Pluritec, Nicolas Grandisson.

La nouvelle canalisation passera à 50 mètres du vieux tuyau de bois assis au fond de la rivière depuis une cinquantaine d'années. Ce tuyau restera fonctionnel et servira de police d'assurance en cas de problème avec la nouvelle canalisation.

Shawinigan se retrouvera de cette façon avec un réseau d'eau potable bouclé et sécurisé pour l'ensemble de son vaste territoire. «Pourquoi est-ce important de le faire? Parce qu'on a augmenté la desserte de l'autre côté de la rivière. On ne dessert plus seulement le secteur Shawinigan-Sud par le lac à la Pêche, mais on va aussi desservir assez prochainement Lac-à-la-Tortue et le secteur Saint-Georges-de-Champlain», a expliqué vendredi à TVA Nouvelles François Saint-Onge, porte-parole de la Ville de Shawinigan.

Franchir la rivière avec le conduit est une affaire de 4,3 millions $. L'ensemble du projet de mise aux normes du réseau d'eau potable de Shawinigan aura coûté au total 64 millions $, un chantier municipal d'une envergure historique.