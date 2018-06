Un bon tirage pour Eugenie

WIMBLEDON | Si le tirage au sort des tableaux principaux du tournoi de Wimbledon a souri à Eugenie Bouchard et à Milos Raonic, ça s’annonce plus ardu pour Denis Shapovalov.

Eugenie, qui a accédé au tableau principal en remportant ses trois matchs de qualifications, affrontera au premier tour, mardi, une joueuse locale de 20 ans, Gabriella Taylor, qui bénéficie d’un laissez-passer. Taylor occupe le 182e rang au classement de la WTA et si Bouchard joue aussi bien qu’elle l’a fait à son dernier match de qualification, elle devrait logiquement l’emporter.

La tâche serait plus lourde au deuxième tour pour la Montréalaise avec un affrontement probable contre Ashleigh Barty, 17e tête de série du tournoi. Et si Eugenie devait poursuivre sa route jusqu’en quatrième ronde, elle rencontrerait fort probablement la championne en titre, Garbine Muguruza.

Raonic, de son côté, se mesurera, lundi, au Britannique Liam Broady, un joueur classé au 175e rang mondial qui a lui aussi obtenu une invitation des organisateurs. Raonic, qui occupe actuellement le 32e rang mondial, est la 13e tête de série du tableau masculin en vertu de la formule utilisée par les organisateurs tenant compte des résultats des joueurs sur le gazon, en plus de leur classement de l’ATP. Le Canadien a atteint la finale en 2016 ainsi que les quarts de finale l’an dernier à Wimbledon.

Un gros test pour Shapo

Shapovalov, la 26e tête de série du tournoi, n’a pas un parcours facile puisqu’il affrontera le Français Jérémy Chardy dès le départ. Chardy, 46e joueur mondial, a connu beaucoup de succès sur le gazon cette année. Shapovalov se trouve dans la même partie du tableau que Rafael Nadal et il pourrait se mesurer à Andy Murray, double champion de Wimbledon, dès le deuxième tour (ou à Benoit Paire) et à Juan Martin del Potro au troisième tour.

Les deux autres joueurs canadiens en simple sur le gazon londonien sont Vasek Pospisil et Peter Polansky. Éliminé au troisième tour des qualifications, Polansky a eu la chance d’être repêché à la suite de désistements. La même chose lui était arrivée plus tôt cette année à Melbourne et à Roland-Garros. Il affrontera Dennis Novak.

Pospisil, 93e joueur mondial, aura comme premier adversaire Mikhail Kukushkin (90e), et il pourrait croiser Rafael Nadal sur sa route au tour suivant.

En doubles, Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, et sa partenaire Yifan Xu sont les sixièmes têtes de série. Daniel Nestor et Jürgen Melzer ont obtenu un laissez-passer pour le double masculin. Nestor dispute sa dernière saison sur le circuit.

Photo Pierre Durocher

Les bourses

59,1 M$ : Bourses globales de 34 millions de livres sterling, soit un montant de 59,1 millions de dollars canadiens. Il s’agit d’une augmentation de 7,6 % comparativement à celles de l’an dernier.

Bourses globales de 34 millions de livres sterling, soit un montant de 59,1 millions de dollars canadiens. Il s’agit d’une augmentation de 7,6 % comparativement à celles de l’an dernier. 3,9 M$ : Bourses remises au champion et à la championne en simple ; 2,25 millions de livres sterling, soit 3,9 millions de dollars canadiens.

Bourses remises au champion et à la championne en simple ; 2,25 millions de livres sterling, soit 3,9 millions de dollars canadiens. 1,96 M$ : Bourses remises au perdant et à la perdante en finale en simple ; 1,125 million de livres sterling, soit 1,96 million de dollars canadiens

Bourses remises au perdant et à la perdante en finale en simple ; 1,125 million de livres sterling, soit 1,96 million de dollars canadiens 67 700 $ : Une élimination au premier tour rapporte 39 000 livres sterling à l’athlète, soit 67 700 dollars canadiens. C’est 11,4 % de plus que l’an dernier.

10 raquettes à surveiller

1- Garbine Muguruza

Photo d'archives, AFP

Vénézuélienne

24 ans

3e au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 21-11

Fiche en carrière : 338-168

« Autant Federer fait l’unanimité, autant il est difficile de choisir une favorite. Couronnée championne en 2017 à Wimbledon, en n’ayant perdu qu’une seule manche, Muguruza mérite probablement ce titre... par une faible marge. »

2- Simona Halep

Photo d'archives, AFP

Roumaine

26 ans

1re au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 35-6

Fiche en carrière : 439-192

« La joueuse numéro 1 au classement mondial a vécu le moment le plus fort de sa carrière en remportant les honneurs du tournoi de Roland-Garros. Ce premier titre obtenu dans le cadre d’un tournoi du Grand Chelem lui a enlevé de la pression sur les épaules, et c’est une Simona Halep confiante qui attaque Wimbledon. »

3- Serena Williams

Photo d'archives, AFP

Américaine

36 ans

183e au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 5-2

Fiche en carrière : 788-132

« Que nous réserve Serena Williams à Wimbledon, un tournoi qu’elle a remporté sept fois dans sa glorieuse carrière ? Une blessure a mis fin à son tournoi à Paris, et personne ne sait jusqu’à quel point Serena sera en forme sur le gazon londonien. Elle est toutefois capable de tout. »

4- Petra Kvitova

Photo d'archives, AFP

Tchèque

28 ans

8e au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 37-7

Fiche en carrière : 480-207

« Voilà une joueuse coriace qu’il faut toujours prendre au sérieux. Elle a triomphé en 2011 et en 2014 à Wimbledon. »

5- Venus Williams

Photo d'archives, Ben Pelosse

Américaine

38 ans

9e au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 10-7

Fiche en carrière : 785-229

« À 38 ans, Venus est encore compétitive. Elle aime jouer sur le gazon, ayant été couronnée cinq fois championne à Wimbledon. Elle a été finaliste l’an dernier, et cela, pour une neuvième fois. »

6- Roger Federer

Photo d'archives, AFP

Suisse

36 ans

2e au classement de l’ATP

Fiche en 2018 : 25-3

Fiche en carrière : 1157-253

« Federer est le grand favori pour l’emporter, lui qui a triomphé huit fois sur le gazon anglais, notamment l’an dernier. L’homme aux 20 titres de tournois du Grand Chelem est un client régulier de la finale à Wimbledon (11 participations). Federer est toutefois humain : il s’est incliné en finale du tournoi sur gazon de Halle, face à Boran Coric, la semaine dernière. »

7- Rafael Nadal

Photo d'archives, AFP

Espagnol

32 ans

1er au classement de la WTA

Fiche en 2018 : 30-2

Fiche en carrière : 903-187

« Federer voit Nadal comme étant son principal rival, surtout que l’Espagnol a démontré sa grande forme en remportant le tournoi de Roland-Garros. Mais c’était sur la terre battue. Nadal est moins dominant sur le gazon. Sa dernière participation à la finale à Wimbledon remonte d’ailleurs en 2011. Nadal a avoué ne pas être aussi bien préparé pour ce tournoi qu’il le souhaiterait. »

8- Marin Cilic

Photo d'archives, AFP

Croate

29 ans

5e au classement de l’ATP

Fiche en 2018 : 27-9

Fiche en carrière : 462-241

« Finaliste l’an dernier à Wimbledon, Cilic aime jouer sur le gazon. Il a d’ailleurs remporté le tournoi du Queen’s en défaisant Novak Djokovic en finale. Cilic a participé à la ronde des quarts de finale à Roland-Garros et on le sent de plus en plus d’attaque. »

9- Alexander Sverev

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Allemand

21 ans

3e au classement de l’ATP

Fiche en 2018 : 34-10

Fiche en carrière : 151-80

« Le jeune Allemand représente toujours une menace, peu importe la surface de jeu. Le gazon n’est cependant pas sa préférée. »

10- Novak Djokovic

Photo d'archives, AFP

Serbe

31 ans

17e au classement de l’ATP

Fiche en 2018 : 18-9

Fiche en carrière : 801-172

« Le Serbe remonte graduellement la pente après avoir soigné sa blessure au coude droit et il pourrait mêler les cartes, lui qui a remporté le tournoi de Wimbledon en 2011, en 2014 et en 2015. Djokovic constitue la 12e tête de série. »

Les Canadiennes

Photo d'archives, AFP

Eugenie Bouchard est la seule Canadienne en simple à se retrouver dans le tableau principal cette année. Elle a remporté ses trois matchs de qualifications et il faudra voir maintenant si elle sera en mesure de poursuivre son élan au premier tour. Rappelons que la Québécoise a atteint la finale en simple en 2014.

Les Canadiens

Photo d'archives, AFP

Milos Raonic, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Peter Polansky.

« Si Raonic peut demeurer en santé, il sera à surveiller. L’an dernier, il a atteint les quarts de finale à Wimbledon. Il s’était incliné en finale contre Andy Murray en 2016. L’Ontarien a aussi pris part à la demi-finale londonienne en 2014. Son service canon demeure l’atout principal de la 13e tête de série. Shapovalov a été couronné champion junior du tournoi de Wimbledon en 2016 tandis que Pospisil a été quart de finaliste à ce tournoi en 2015. En double, Daniel Nestor participe à son dernier tournoi à Wimbledon, où il a triomphé deux fois. »