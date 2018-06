Voici les 10 maillots de bain tendance de l'été aperçus sur Instagram

En vue de l'ouverture des piscines à la fin juin, on s'arme de l'un de ces 10 maillots de bain tendance repérés sur Instagram pour flasher sur le bord de l'eau!

Vous l’avez sûrement constaté, mais la plateforme sociale devient le catalogue de choix afin de s’inspirer pour nos prochaines trouvailles estivales. YAS!

1. Le bikini avec une ceinture

L’une des tendances à surveiller du côté des maillots de bain cette saison est l'intégration d'une ceinture à l'ensemble. Une chose est sûre, elle est parfaite pour cintrer la taille.

2. Le maillot une-pièce rayé

Pour l’été 2018, on opte pour les rayures verticales qui donnent l'illusion d'allonger notre corps.

3. Le haut noué

Le nœud à l'avant est le petit détail qui permet de rehausser notre biniki en un rien de temps.

4. Avec des manches à volants

Pour succomber à la tendance romantique, on opte pour le maillot une-pièce à dos dénudé qui met en vedette des bretelles à volants.

5. La culotte taille haute

La vague rétro déferle sur la plage encore une fois cette année et c’est la culotte taille haute qui est à l’honneur. On adore ce bas qui donne une taille de guêpe!

6. Le bikini à épaules dénudées

Déjà très tendance côté vestimentaire, on l’adopte maintenant à la plage. Vous pouvez aussi n’enfiler que des shorts pour passer d’un look de plage à une tenue de ville.

7. Le bandeau

Plusieurs marques ont créé ce haut bandeau afin de pouvoir enlever les bretelles pour bronzer ou les garder pour des activités où il nécessite de bouger. Yay!

8. L’imprimé citron

C'est définitivement l’imprimé à surveiller cet été!

9. Avec une coupe au ventre

Seules les plus audacieuses porteront ce maillot de bain avec une coupe au ventre. Le haut et le bas du maillot semblent être détachés, mais détrompez-vous : ils sont bien noués ensemble. Optez pour deux couleurs unies différentes pour créer un effet de «bloc de couleurs»!

10. Le haut licou

Ce haut est sans aucun doute le plus versatile, puisqu'il est autant parfait pour les activités sportives sur la plage que celles dans l’eau. Et la cerise sur le sundae: on est sûres que tout reste en place!

Voici une sélection de maillots de bain pour adopter les tendances de l'été 2018:

