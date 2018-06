Voici 5 coiffures à réaliser lorsque vos cheveux ne coopéreront plus, à la chaleur

On est tannées de la simple queue de cheval quand on a chaud, et c’est pourquoi on vous présente les coiffures à adopter lorsque le mercure atteindra les 30 degrés cet été.

Le mot d’ordre pour se libérer de la sueur est de dégager les oreilles, la nuque, le front et toutes ces zones qui ont besoin de respirer.

Voici donc 5 coiffures faciles à recréer qui vous sauveront la mise lors des journées chaudes d’été

1. Les space buns

Une publication partagée par Alex Centomo (@alexcentomo) le 19 Avril 2018 à 7 :32 PDT

Cette coiffure est en vogue depuis plusieurs saisons déjà et elle est souvent aperçue dans les festivals. Sur des cheveux courts ou longs, cette coiffure permet au visage d’être dégagé tout en étant cute.

Impossible de passer à côté de ces deux petits chignons qui nous rappellent l'époque des Spice Girls!

Voici comment la réaliser:

Étape 1: Séparez vos cheveux au centre à l’aide d’un peigne.

Étape 2: Attachez deux couettes hautes de chaque côté de votre tête.

Étape 3: Enroulez vos cheveux pour former deux petits chignons.

Étape 4: Placez un élastique sur chacun pour l'attacher.

2. Le chignon accompagné d’un foulard

Une publication partagée par MILA 👽 (@milataillefer) le 4 Avril 2018 à 12 :07 PDT

Vous trouvez peut-être qu’un chignon vous permet surtout d'attacher vos cheveux rapidement avant d’entrer dans la douche, mais détrompez-vous! Cette version avec foulard complétera vos looks de plage tout en gardant votre nuque et votre front au frais!

Comment recréer cette coiffure?

Il faut tout simplement vous faire un chignon, haut ou bas, et y ajouter un bandana de votre choix.

3. La demi-queue de cheval

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 5 Juin 2018 à 2 :08 PDT

La demi-couette n’est plus seulement la coiffure qu’on portait dans notre enfance. Elle est simple, stylée et rapide à faire!

Comment?

Étape 1: Sectionnez la partie du haut de vos cheveux, à partir de vos oreilles, et peignez-la vers l'arrière.

Étape 2: Attachez le tout avec un petit élastique de la même couleur que vos cheveux.

Étape 3: Serrez la couette afin qu’elle soit aussi haute que vous le désirez.



4. Les tresses de boxeuse

Une publication partagée par Demi Plaras (@demiplaras) le 26 Mai 2018 à 4 :10 PDT

À défaut d’aller sur le ring, on pique la coiffure signature des boxeuses, qui est parfaite pour dégager votre visage et conviendra à toutes les circonstances estivales, qu’il s’agisse de faire du sport, d'aller à la plage ou de faire une randonnée.

Comment la faire?

Étape 1: Tracez une raie au milieu de vos cheveux.

Étape 2: Sélectionnez la mèche la plus près du front et divisez-la en trois parties égales.

Étape 3: Commencez à tresser à la française. La seule différence: croisez les mèches par-dessous et non par-dessus!

Étape 4: Vous voulez être plus funky pour les festivals? Faites comme Demi Plaras et ajoutez des mèches de couleur pour des tresses plus longues et colorées!

5. Le look mouillé

Une publication partagée par CASSIDY NEVES (@styled_by_seven) le 17 Avril 2018 à 2 :10 PDT

En plus d’être tendance, cette coiffure, aussi appelée slick hair, permet de dégager complètement le visage, en plaçant les cheveux derrière les oreilles et en les lissant à l’aide d’un gel. L’effet mouillé vous rafraîchira instantanément!

Comment la recréer?

Étape 1: Commencez par mouiller vos cheveux et appliquez-y un gel à tenue extra forte, de l’avant vers l’arrière. Cette étape est essentielle pour créer l’aspect humide sans avoir l'effet gras!

Étape 2: Laissez vos cheveux sécher à l’air libre jusqu’à ce qu’ils soient secs à environ 70 %.

Étape 3: Utilisez une brosse pour tirer les cheveux, de la racine avant vers l’arrière, en prenant soin de défaire les nœuds.

Étape 4: Poussez un peu les cheveux vers la couronne, pour ne pas avoir un look complètement plat.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!