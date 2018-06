Voici 5 tendances mode adoptées par les vedettes qui nous laissent un peu perplexes

Après le pantalon unijambe et les chaussures dépareillées, voilà que les vedettes les plus audacieuses osent des tendances mode qui ne passent certainement pas inaperçues!

Voici cinq idées qui sortent de l’ordinaire:

1. Les dad wedges

Une publication partagée par DSQUARED2 - Dan & Dean Caten (@dsquared2) le 18 Juin 2018 à 3 :31 PDT

Après les dad sneakers, qui ont fait fureur sur les passerelles, dites bonjour aux dad wedges. C’est la marque DSquared2 qui a présenté cette création lors de la Semaine de la mode de Milan le 19 juin dernier. Les chaussures ont un talon compensé et trois sangles à l'avant. Composées de couleurs rappelant l’arc-en-ciel, elles se démarquent par une semelle épaisse blanche, clin d'œil aux sneakers classiques.

2. La robe en serviette

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 22 Juin 2018 à 11 :13 PDT

Kylie est présentement à Paris pour célébrer la première collection masculine de Virgil Abloh pour Louis Vuitton. Sur son compte Instagram, on peut apercevoir la jeune Kardashian profiter de la vue parisienne dans cet ensemble deux-pièces vert pomme, fait en serviette de plage.

3. Le cargo déchiré





Bella Hadid est l’experte des tendances mode inusitées. La mannequin a été vue à Paris à la sortie d’une fête organisée en l’honneur de Valentino, arborant un pantalon hors du commun: un cargo déchiré de tous les côtés. Bella a accessoirisé son pantalon (qui semble tout droit sorti d’une déchiqueteuse) d'une ceinture en denim, d'un pull jaune à demi-zip et de créoles.

4. Les pantalons aux allures de sous-vêtements

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 17 Juin 2018 à 10 :37 PDT

Encore une fois, Kylie sort du lot avec ses pantalons moulants. En effet, cette tenue très sportive créée par Alexander Wang surprend, puisque les coutures rappellent les sous-vêtements pour homme. Kylie finalise son look avec des chaussures transparentes ainsi qu’une camisole blanche.

5. Les crocs avec des bas attachés

Une publication partagée par Crocs Shoes (@crocs) le 4 Juin 2018 à 12 :20 PDT

Crocs fait de nouveau équipe avec un designer afin de proposer cette version haute couture de la chaussure: des Crocs avec des chaussettes attachées. Trois styles sont offerts: le style sport avec la chaussette rouge, blanche et bleu, le style art avec les crocs gris foncé à l'effigie de l’Empire State Building et le style classique gris clair avec l’imprimé Alife à l'avant. Les chaussures, vendues respectivement 600 $, 140 $ et 80 $ pour une durée limitée, sont disponibles sur le site web de la marque.

Et vous, oseriez-vous ces tendances hors de l'ordinaire?

