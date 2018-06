5 règles à suivre avant de porter LE motif tendance de l'été 2018

Que ce soit des feuilles de bananiers, des imprimés de palmiers ou des fleurs tropicales, on retrouvera ces motifs de feuillages partout cette saison.

Une publication partagée par Melly The Gypsea 🌺🌴🌊 (@_gypseaa) le 17 Févr. 2018 à 7 :38 PST

Voici 5 règles à suivre pour porter le motif tropical:

1. Si vous optez pour de gros feuillages et ne souhaitez pas mettre votre silhouette de l'avant, évitez les vêtements trop serrés puisque le motif risque de modifier l'amplitude de vos courbes.

Une publication partagée par Jess 🗻 & 🌊 (@jessmegan) le 17 Déc. 2017 à 6 :32 PST

L’influenceuse Jessica Megan nous prouve que cet ensemble est parfait pour une journée à la plage!

80$ à billabong.com

2. Le motif liberty, soit de petites fleurs tropicales, peut donner l’impression que vous êtes en pyjama. Pour briser cet effet, agencez l'ensemble avec des matériaux comme le jean et l’osier.

Une publication partagée par JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) le 22 Mai 2018 à 8 :46 PDT

La blogueuse Julie arbore un ensemble fleuri avec des bijoux en or, des sandales compensées en osier qui s'agence parfaitement avec son chapeau et son sac à main, laissant toute la place à son jumper turquoise.

21$ à ardene.com

3. Le kimono aux allures tropicales est la meilleure option cet été pour rehausser un ensemble uni.

Une publication partagée par EMY-JADE GREAVES (@emyjade.g) le 4 Juin 2018 à 3 :00 PDT

Ici, Emy-Jade porte le sien avec un maillot de bain blanc sur les plages d’Hawai.

75$ à kryptoons.com

4. Le motif tropical n’est pas réservé qu’aux combinaisons ou aux robes. Il est possible de le porter en jupe, en short ou sur un chandail pour un look décontracté. Le classique, c’est de le porter avec un jean et le tour est joué!

Une publication partagée par Laura-Gabriel (@laurapeyramaure) le 14 Nov. 2017 à 4 :02 PST

Laura-Gabriel a bien choisi son haut lors de son escapade à OD: celui à épaules dénudées parfait pour les journées chaudes de Bali.

27$ à garageclothing.com

5. Portez tout simplement un accessoire tropical dans vos cheveux pour enjoliver votre chevelure.

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 29 Août 2017 à 12 :45 PDT

Voici une sélection de vêtements et accessoires tropicaux pour arborer vous aussi la tendance :

59$ à urbanoutfitters.com

26$ à boohoo.com

40$ à asos.com

85$ à vans.com

26$ à lavieenrose.com

