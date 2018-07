CAZA, Louise



À Laval, le 22 juin 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Louise Caza, conjointe de M. Jean-Paul Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses garçons Sylvain Froment (Chantal Gagné), Stéphane Froment (Katy Sylvain) et Eric Froment (Johanne Joly), sa belle-fille Sophie Tremblay (André Nault), ses petits-enfants Mathieu (Andrée-Anne), Pascal (Hélène), Marc-Olivier (Élisabeth), Nicolas, Roxane (Anthony), Christian (Andréane) et Sabrina, ses frères et soeurs feu Denise (feu Gilles Lebrun (Pierrette Gladu)), feu Jean-Pierre (Pierrette Rivest), Robert (Marie-Paule Dupuis), feu Gilbert (Jocelyne Campeau), feu Murielle (Jean-Pierre Charbonneau), Nicole, Michel (Maryse Dumais), Huguette (Marc Beaulé) et Daniel (Janet Karovitch), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 juillet 2018 de 19h à 21h à la:La famille recevra les condoléances l(85, rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, J5Z 1W9), les funérailles suivront à. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Charlemagne le même jour à 12h.Un merci spécial au personnel formidable et aimant de la Maison de Soins Palliatifs de Laval et à deux personnes très proches dans les derniers moments, Danièle Lebrun (filleule de Louise) et Line Richard.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison des Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.