LEMIRE (née GAUTHIER)

Carmen



À Laval, le 26 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Carmen Lemire (née Gauthier), épouse de M. Gilles Lemire.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Diane (François Primeau), ses soeurs Georgette et Colette, son frère Michel (Huguette), ses belles-soeurs Margo (feu Maurice Gauthier) et Noëlla (feu Jean-Paul Gauthier) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet 2018 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 en la:Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même à 16h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille tient à remercier tout spécialement Mme Marie-Jeanne Gravel et M. Léon Legault pour leur présence et le support apporté à la famille.