SCRAIRE, Rollande



Le 26 juin 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Rollande Scraire.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Raymonde, Francine (Réal), Angèle (Serge), Pierre (Suzanne), Aline (Philippe), Alain et Claude (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 juillet à 14h, en l'église Ste-Rose-de-Lima de L'Île Perrot (300 boul. Perrot). La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.