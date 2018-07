CLAVEAU, André



À Laval, le 26 juin, à l'âge de 81 ans, est décédé André Claveau, époux de feu Gisèle Bertrand.Il laisse dans le deuil ses enfants Lyne et Stéphane (Johanne), ses petits-fils Maxime et Samuel, son frère Bertrand, ses soeurs Bérangère et Micheline ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele samedi 7 juillet dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 14h au même endroit.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.