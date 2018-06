THÉBERGE, Aurel



7 juillet 1938 - 14 juin 2018À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 14 juin 2018 est décédé, entouré de ses proches, Aurel Théberge.Époux aimant et complice, père dévoué, beau-père généreux, grand-père bienveillant, il laisse dans le deuil sa famille et plusieurs proches et amis.Nous préserverons en mémoire et dans nos coeurs le souvenir merveilleux de la vie à ses côtés.Nous remercions le personnel soignant de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ainsi que plusieurs parents et amis pour la sympathie, le soutien et les marques d'affection manifestés à l'occasion de son départ.Un hommage en son honneur aura lieu au restaurant le Prima Luna situé au 7301 Henri-Bourassa Est, à Montréal, le dimanche 8 juillet 2018 à compter de 11h.