VERVILLE, Cécile



À Rivière-du-Loup, le 20 juin 2018, à l'âge de, est décédée madame Cécile Verville, épouse de feu monsieur Germain Josaphat Lepage.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques (Marthe), Francine, Pierre-Louis, Bernard (Louise), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Françoise, Louise et Pauline, son frère Gilbert, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 14 juillet de 9h30 à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h en l'église Sainte-Famille située au 560, boul. Marie-Victorin à Boucherville, J4B 1X1.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Desjardins de soins palliatifs de Rivière-du-Loup pour leur soutien et les bons soins prodigués.