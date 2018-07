DESJARDINS, Jean-Paul



De St-Janvier, le 25 juin 2018, est décédé à l'âge de 96 ans, M. Jean-Paul Desjardins, époux de Mme Pauline Gauvreau Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Louise (Yves Theriault) et Isabelle (Claude Beaudoin), ses petits-enfants Francis (Nina), Stéphanie, Chloée et Olivier, ses sœurs Madeleine, Fernande et Claire (Gaston), ses belles-sœurs Rolande et Claire, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 5 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 6 juillet, jour des funérailles, à compter de 9h au salon de la:801 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME(SECTEUR ST-ANTOINE)450-438-1234Les funérailles seront célébrées à 11h en l'église de St-Janvier.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de l'hôpital régional de St-Jérôme.