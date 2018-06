SAUVÉ, Philippe



À Montréal, le 26 juin 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Philippe Sauvé, époux de feu Aline Vincent et père de Danielle (Marin), Diane (Benoît) et feu Normand.Outre ses filles et leurs conjoints, il laisse dans le deuil sa compagne Clairette Mercier, ses soeurs Claire, Madeleine (Réal) et Renée, son frère Michel (Dou), son fidèle ami Michel Trudeau et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le mercredi 4 juillet entre 16h et 21h.Nous souhaitons remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci pour les soins attentifs prodigués.Au lieu de fleurs, un témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Gracia.(fondationgracia.org)