LAURENDEAU (née VINCENT)

Lucile



Le 21 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Lucile Laurendeau.Elle Laisse dans le deuil son mari Jean Laurendeau, ses enfants Francine, Denis (Louise) et François (Carolle), ses petits-enfants Rachelle, Philippe, Estelle et Guillaume, ses arrière-petits-enfants Maëva, Isaac, Antoine et Lauraly. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Claire, son frère André et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 juillet 2018 dès 14h au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 2E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole suivra à 16h au salon.