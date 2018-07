PAYER, Roger



À l'hôpital Cité de la Santé, le 19 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Roger Payer époux de feu Françoise Lemieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Stéphane Trudeau), Louis (Manon Croteau), Sophie (feu Sylvain Gagné), Frédéric et Stéphane (Julie Lamoureux), ses petits-enfants Mathieu, Francis, Yves, Joëlle, Alex, Cédric et Marylou, ses arrière-petits-enfants, ses beaux- frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le vendredi 6 juillet 2018 de 19h à 22h et le samedi de 9h à 10h30. Les funérailles auront lieu le samedi 7 juillet à 11h à l'Église St-Arsène, située au 1015 rue Bélanger à Montréal.La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Cité de la Santé pour leurs bons soins et leur dévouement.