de TILLY (née Rees), Shirley



À Montréal, le 20 juin 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Shirley Rees, mère feu Alain de Tilly.Elle laisse dans le deuil son époux M. Roger de Tilly, son fils John Rees (Danielle), ses petites-filles Geneviève et Isabelle, ses arrière-petits-enfants Shawn, Keyla et Keandra, sa soeur Valery Mc Geachie, sa cousine Sheila Campbell, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 8 juillet 2018 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.