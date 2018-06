SABOURIN, Suzanne



À Longueuil, le 11 juin 2018, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Suzanne Sabourin, fille de feu madame Louise Sabourin (Jobin) et de feu monsieur Aimé Sabourin, après un long et dur combat empreint de force et du courage contre le cancer.Elle laisse dans le deuil, ses deux filles: Marilou (Louis-Philippe) et Kristel; sa fille de coeur Tania (Emmanuel); ses petits-enfants: Romy, Arnaud et un nouveau petit bébé qui naîtra en octobre et qu'elle aurait tant aimé chérir; sa soeur et ses frères: Micheline (Normand), Raymond (Louise), Pierre (Nicole) et Jean, ainsi que de nombreux autres parents, ami(e)s et collègues.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 7 juillet de 10h à 16h30 à la:Une liturgie sera célébrée en la chapelle le même jour à 16h30.