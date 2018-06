GAUTHIER, Lucien



À Châteauguay, le 28 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Lucien Gauthier, époux de Mme Anne-Marie Chabot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Patrice (Caroline Dufour) et Nicola (Julie Blanchette), ses petites-filles Fannie, Sophie et Charlotte, sa soeur Thérèse, son beau-frère Yves (Noëlla) et sa belle-soeur Marthe, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 juillet à compter de 15h, suivi d'une cérémonie à 18h30, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Châteauguay pour les excellents soins prodigués.