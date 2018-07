MASSÉ, Denis



Entouré de sa famille, à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, le vendredi 22 juin, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Denis Massé, époux de madame Diane Noël.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Véronique (Martin Tremblay) et Caroline (Dominic Charbonneau), ses petits-enfants: Alexandre, Jérémy et Jonathan Tremblay, Élizabeth et Florence Charbonneau, ses frères et soeurs: Anna (Gérald Pothier), Adrienne (Antoine Duclos), Annette, André (Huguette Gagnon) et Jean-Yves (Huguette Petitpas), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux amis.La famille vous accueillera le vendredi 6 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au salon funéraire:Cowansville, QC J2K 0L3T : 450-263-1212, F: 450-263-9557info@desourdy.ca www.desourdy.caLes funérailles auront lieu le samedi 7 juillet à 14h en l'église St-André de Sutton, 89 rue Principale à Sutton. À noter que la famille sera présente à l'église à compter de 13h afin de recevoir vos témoignages de sympathies.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Société Canadienne du Cancer www.cancer.ca seraient appréciés. (formulaires disponibles au salon et à l'église).