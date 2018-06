LAURIN, Lucie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lucie Laurin, épouse de feu Jean L. Carignan, survenu à Châteauguay, le 25 juin 2018, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Jean (Josée) et Richard (Marielle), ses petites-filles Geneviève (Patrick) et Audrey (Mathieu), ses arrière-petits-fils Eloan et Alexy, son frère Claude (Denise), ses beaux-frères Jos (Beverly) et Mike (Lise), ses belles-soeurs Rita, Mary et Helen, de même que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 8 juillet 2018, de 11h à 14h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.http://www.coeuretavc.ca