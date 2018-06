ISABELLE, Gilles



À Salaberry-de-Valleyfield, le 29 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gilles Isabelle, époux de Mme Jeanne Montpetit, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Céline), Johane, Marc (Luce) et Mathieu (Mireille), ses petits-enfants Marc-André, Julie (Lova), Alexandre, Marilyn, Simon, Hugo, Philippe et David, sa soeur Nicole ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 juillet de 10h à 12h au100, ROUTE 338COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 12h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation au cimetière St-Ignace de Coteau-du-Lac.