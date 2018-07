DAVID, Roger



À Montréal, le lundi 25 juin 2018 est décédé, à l'âge de 87 ans, Roger David, époux de Monique Thomas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Ginette (André), Christiane (Robert), Céline (Mario) et Martine (Michel), ses petits-enfants Karine, Sébastien, Luca et leurs conjoint(es), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 juillet 2018 de 10h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.