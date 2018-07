POIRIER, Gaëtan



Le 22 juin 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gaëtan Poirier de Montréal. Il était l'époux de feu Denise Gauthier.Il laisse dans le deuil ses fils Marc (feu Christiane Riopel), Pierre et sa conjointe Carole Renaud, André et sa conjointe Manon Lacoste; ses petits-enfants: Guillaume, Benoit, Katherine, Jenny; ses arrière-petits-fils Mathis et Noah, ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille de M. Poirier vous accueillera le dimanche 8 juillet dès 9h au:www.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le dimanche 8 juillet à 11h.