QUÉRÉ, Mireille née Clermont



À la Maison de soins palliatifs du Haut-Richelieu, le 21 juin 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Mireille Quéré, née Clermont, épouse de feu Robert Quéré, demeurant à St-Jean-sur-Richelieu, autrefois de Granby.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Pierre Lyonnais), ses soeurs Lise (Jacques Boulais) et Jocelyne (Denis Lord), son frère Jacques, sa belle-soeur Carole (feu Pierre Clermont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.Une cérémonie commémorative sera célébrée le samedi 7 juillet 2018 à 11h30 au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La famille recevra les témoignages de sympathie le vendredi 6 juillet 2018 de 18h à 21h. Le salon ouvrira ses portes à compter de 10h, samedi, journée de la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de messes, un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) ou à la Fondation Santé-Haut-Richelieu-Rouville.Des formulaires seront disponibles au salon ou vous pouvez donner en ligne sur les sites web des différentes fondations.