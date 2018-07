DESJARDINS, Marie-May



Le 23 juin 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marie-May Desjardins, mère de feu Marie-Marthe Desrochers et grand-mère de feu Alexandre Gascon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Nathalie, Martin, Jean-François et leurs conjoints, ses petits-enfants Vanessa, Amélie et Rosalie, son arrière-petit-fils Samuel, ses frères, soeurs et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Desjardins et Desrochers et plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 6 juillet 2018 de 9h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle ce même jour à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière St-Matthieu de Beloeil vers 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.