Canicule: l’habitacle d’une voiture peut atteindre 100 degrés Celsius

Avec une importante vague de chaleur qui s’apprête à frapper la province, CAA-Québec répète de prendre au sérieux la température dangereusement élevée que peut atteindre l’habitacle de votre véhicule, le transformant en véritable «four».

«La température va monter très très rapidement», a expliqué samedi Pierre-Olivier Fortin, porte-parole pour CAA-Québec.

Des tests menés par l'organisation ont démontré qu’avec une température de 22 degrés Celsius, l’intérieur d’un véhicule peut grimper à environ 50 degrés Celsius en près de trente minutes.

«À 35 degrés, une température de canicule, on va atteindre 66 degrés à l’intérieur de l’auto en 40 minutes. C’est la température à laquelle on peut boire un thé après avoir soufflé dessus pendant quelques minutes», a précisé Pierre Olivier-Fortin.

À 41 degrés Celsius, une température «loin d’être irréaliste», si le véhicule se trouve dans un stationnement ou un îlot de chaleur, l’habitacle peut atteindre 100 degrés Celsius. C’est le point d’ébullition et une «température à laquelle on peut faire braiser une pièce de bœuf», a-t-il ajouté.

Vigilance

Pierre-Olivier Fortin souligne l’importance d’être particulièrement vigilant avec les animaux et les enfants, rappelant que même un arrêt de quelques minutes «peut s’étirer sans qu’on s’en aperçoive».

Des effets sur la mécanique

Le porte-parole ajoute que les périodes de forte chaleur ont aussi des effets néfastes sur la mécanique des véhicules.

CAA-Québec reçoit d’ailleurs plus d’appels qu’à l’ordinaire lors d'une canicule. Les systèmes de refroidissement qui rendent l’âme et les moteurs qui surchauffent sont plus communs.

La chaleur sera aussi dommageable pour la batterie en l’usant «un peu plus rapidement».