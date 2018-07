THOMAS, Cécile



À Rivière-Rouge, le 21 juin 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Cécile Thomas, infirmière retraitée, fille de feu Florianne Provost et de feu René Thomas.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Florian (Francine Fontaine), René (Jocelyne Dorris), Muriel (André Paquette), Hugues (Lise Bourdua), feu Micheline (feu Marcel Boiselle), ses neveux et nièces, son filleul Jean-Luc Boisselle, son ami Yvan Proulx, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 7 juillet à 11h en la Basilique Sainte-Anne-de-Varennes, 195 rue Sainte-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.277, RUE STE-ANNEVARENNEScfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941