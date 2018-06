ROSSI, Yolande



À Montréal, le mercredi 27 juin 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans, Yolande Rossi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Éliane Quenneville (Charlie), Lyne Quenneville (Louis), Éric Quenneville (Manon), ses petits-enfants Annie, Julie, Emmanuelle, Éliane, Francis et Carl, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Notre-Dame-de-la-Défense le vendredi 06 juillet dès 10h. Les funérailles s'y tiendront ce même jour à 11h et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.