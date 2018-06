DUPUIS, Philippe



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 22 juin 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé subitement M. Philippe Dupuis, fils de M. Louis-Philippe Dupuis (Suzanne) de Ottawa et de feu Monique Vaillancourt-Ugur (Ercan).Outre son père, il laisse derrière lui, son beau-père Ercan (Micheline), sa belle-mère Suzanne, ses frères et soeurs: Michel, Mireille, Jean-Marcel (Nathalie), Sibel (Alban); ses neveux et nièces: Justine, Élodie, Gabriel, Jannis, Naomi, Romy et Jade. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 7 juillet 2018 de 14h à 16h30, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Jean-Lapointe.