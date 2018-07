10 accessoires indispensables pour voyager avec style

La saison estivale est la période idéale pour faire de petites escapades vers des contrées inconnues. Lors de ces explorations improvisées, il n’est pas rare de dénicher des accessoires qui deviennent, par la suite, des incontournables.

Voici donc 10 choses indispensables pour explorer au maximum tout ayant du style:

1. Une valise intelligente

La compagnie Heys a créé cette valise hyper fonctionnelle qui permet de recharger son téléphone tout en se déplaçant. En plus d'être jolie, elle est la première valise qui fonctionne avec des batteries AAA et non du lithium.

Vous pouvez la verrouiller et la déverrouiller à l’aide de votre cell. Yas!

170 $ à shop.heys.ca

2. Un chargeur portatif

Cet objet est un must à traîner avec vous en tout temps. Il permet de recharger vos appareils, sans toutefois nécessiter une prise fixe.

35$ à bando.com

3. Des lunettes de soleil

On le sait, les lunettes de soleil sont un incontournable pour voyager dans les endroits chauds. Nos préfs? Les modèles de forme octogonale!

9 $ à forever21.com

4. Un petit sac

Rien de mieux qu’un petit sac passe-partout pour les journées à la plage ou en ville. Ce sac à dos très simple du Brandy Melville possède les dimensions parfaites, en plus d’être de couleur pastel!

30 $ à brandymelville.com

5. Des mules

Les mules sont LES chaussures cool de l’été. Elles sont hyperconfortables et utiles pour n’importe quelle occasion. On peut même dire qu’elles sont la version tendance des Crocs...

50 $ à zara.com

6. Coussin de voyage

Accessoire par excellence, il permet aux voyageurs d'être confortable tout au long de leur vol. On trippe sur le motif tropical qu’Ardène propose sur ce coussin de voyage à bas prix!

8 $ à ardene.com

7. Un sac banane

Le sac banane est LA rockstar de la saison estivale et plusieurs influenceuses ont déjà adopté la tendance. Pour copier Alanis Désilets et Noemie Lacerte, procurez-vous celui imaginé par la compagnie Empek Co.

Il est résistant à l’eau et possède plusieurs places de rangement pour votre cellulaire, votre passeport, vos clés et votre porte-feuille.

55 $ à empek-co.com

8. Un porte-passeport

Les tripeux d’organisation seront certainement satisfaits de cet accessoire. En effet, le porte-passeport permet de réunir tous les documents importants à un seul endroit.

30 $ à herschel.ca

9. Un étui à cellulaire

Un étui à cellulaire peut faire toute la différence côté look, en plus de le protéger! Celui de la compagnie Kaseme a tout pour plaire: nuances de sable chaud et ombres de palmiers.

35 $ à kaseme.ca

10. Une bouteille d’eau réutilisable

Afin de rester hydratée en tout temps et éviter les coups de chaleur, il faut évidemment traîner une bouteille d’eau réutilisable. La compagnie Swell vise droit dans le mille avec ses bouteilles aux designs originaux et artistiques.

30 $ à swellbottle.com

