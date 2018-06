Cette friperie en ligne défie l'industrie de la mode en vendant des vêtements usagés taille plus

Belen’s Linens en avait assez des friperies en ligne qui n'ont que des vêtements aux tailles limitées. Ils ont donc pris les choses en main en créant une friperie en ligne dédiée uniquement aux tailles plus et c’est génial!

Une publication partagée par 🌹 belen's 🌹 (@belenslinens) le 8 Oct. 2017 à 4 :29 PDT

La boutique Belen’s Linens est basée à Phoenix et a été créée il y a moins d’un an. C'est par le biais d'Instagram que la friperie vend ses pièces vintage. On peut facilement magasiner sur la plateforme en commentant sous l’article de notre choix «je le veux» et le tour est joué! Bien que leur page n’a pour l’instant que 755 abonnés, elle défie tout de même l’industrie de la mode qui ne répond pas toujours aux besoins des femmes qui ne rentre pas dans les «standards».

Une publication partagée par claudia belen🕊 (@claudiabelensoledad) le 27 Mai 2018 à 5 :55 PDT

L’idée de créer cette friperie hors norme est venue de Claudia Belen, une «instagrammeuse» mordue de la mode.

À lire aussi: 5 friperies en ligne pour éviter de fouiller à n'en plus finir

Une publication partagée par 🌹 belen's 🌹 (@belenslinens) le 11 Août 2017 à 10 :13 PDT

Une publication partagée par 🌹 belen's 🌹 (@belenslinens) le 29 Mai 2018 à 12 :42 PDT

Le marché du vintage a encore beaucoup de travail à faire, et on espère que c’est le début d’un mouvement plus grand.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!