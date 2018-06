VILLENEUVE (née CLOUTIER)

Pauline



À Longueuil, le 4 juin, à l'âge de 92 ans, est décédée Pauline Cloutier, épouse de feu Rhéal Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses filles Colette, Carole (Douglas B. Dorner, M.D. et ses filles Gillian A. Dorner et Hillary H. Dorner) et Liette (Yvan Tétrault), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 7 juillet de 11h à midi à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'urgence et du 8ième étage de l'hôpital Pierre-Boucher ainsi que les préposés de la résidence du Parc pour leur dévouement et les bons soins prodigués.