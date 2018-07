BERTRAND, Paul



La famille Bertrand a le regret de vous annoncer le décès de M. Paul Bertrand décédé le 21 juin 2018, à l'âge de 81 ans. Il était l'époux de Carola Cervantes et le fils de feu Azad Bertrand et de feu Alice Boissonneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marcel et Éric. Il laisse également ses soeurs et ses frères Suzanne, Françoise, Marc et André ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses frères Jacques, Jean et Luc.La famille vous recevra, en présence des cendres, le dimanche 8 juillet 2018 de 11h à 13h à laDE L'OUTAOUAIS95, BOUL. CITÉ-DES-JEUNESGATINEAU (secteur Hull)La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Hull et tous ceux qui l'ont accompagné lors de ses derniers jours.