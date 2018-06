GAGNÉ (LEFEBVRE), Adrienne



Au CHSLD Heather, le 27 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Adrienne Lefebvre, épouse de feu Jean-Paul Gagné, demeurant à Rawdon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Josée Pelletier) et André, ses petits-enfants Jean-Marc, Alexandre et David, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.Selon ses dernières volontés madame Lefebvre ne sera pas exposée.Des dons à la Fondation du Centre Heather de Rawdon seraient appréciés.LABRÈCHE de RAWDONwww.residencefunerairelabreche.com