BERGERON, Jean-Guy Dr



De Deux-Montagnes, le 20 juin 2018 à l'âge de 90 ans, est décédé Dr Jean-Guy Bergeron, époux de feu Doris Frenette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean Yves et France (Roger Gosselin), ses petits-enfants: Anik, Julie Andrée (Jhon Edinson), Jonathan (Andrée-Anne) et Émilie (Sébastien), ses arrière-petits-enfants: Caliana, Santiago et Alice ainsi que plusieurs autres parents et amis.Docteur Jean-Guy Bergeron fut conseiller et maire de la ville de Deux-Montagnes et député du comté de Deux-Montagnes.Les funérailles auront lieu le samedi 7 juillet à 11h en l'église de Saint-Agapit (1002, Chemin Oka, Deux-Montagnes). La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache.