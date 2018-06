En cavale, après avoir été relâché par erreur

TORONTO | La police de Toronto cherche à mettre la main sur un homme relâché par erreur après sa comparution en Cour, la semaine dernière.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le corps de police a indiqué être à la recherche de Joshua Horgan, 24 ans. L'homme a comparu mercredi dans un palais de justice de l'avenue Eglinton, à Toronto, pour des accusations portée par la police locale. Il s'est ensuite fait la belle après avoir été remis en liberté par erreur.

D'autres accusations pèsent sur lui, portées cette fois-ci par la police de Peterborough. Il est également recherché par la Police régionale de Peel.

La police de Toronto n'a pas précisé dans quelles circonstances il a été relâché, si ce n'est que c'était par erreur.

Horgan serait violent et dangereux, selon les policiers. Ceux-ci recommandent aux gens qui l'apercevraient de ne pas s'approcher de lui et d'appeler le 9-1-1. L'homme mesure 5 pieds 9 pouces (1 m 80), pèse 165 lb (75 kg) et a les cheveux bruns aux épaules.