La fête au féminin

Plutôt que de miser sur des artifices, la bande de Random Recipe a choisi d’investir sur des artistes féminines à l’occasion du concert gratuit qu’elle présentera dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal, mercredi prochain.

Parmi elles, on compte plusieurs rappeuses (Sarahmhée, Jenny Salgado, Giselle Numba One, Naya Ali et Hua Li), mais aussi des DJ (Foxtrott, Tigna$$e). Tout ce beau monde, ainsi que des invités-surprises, sera réuni au Club Soda dans le cadre d’un bloc party entièrement conçu par les membres de Random Recipe.

« Dans les dix dernières années, il y a eu des moments, qui ont été vraiment angoissants, par rapport à l’industrie musicale. Depuis un an ou deux, par contre, je constate qu’il y a vraiment un esprit de collaboration qui se développe [...] Nous voulons être dans cette mouvance de gens qui choisissent de s’élever les uns les autres plutôt que de compétitionner entre eux. »

Place aux femmes

Bien que le plus récent album du groupe, Distractions, soit résolument féministe, la chanteuse soutient qu’il s’agit d’un heureux hasard si les invitées qui prendront part à l’événement sont toutes des femmes.

« Ce sont toutes des amies ou des connaissances, des gens que j’adore, à qui j’ai simplement demandé de participer », a-t-elle souligné.

« C’est certain que j’aime la proposition, le fait qu’un collectif de femmes présente quelque chose sur scène, a-t-elle poursuivi. Je trouve qu’il y a quelque chose d’extrêmement puissant là-dedans. »