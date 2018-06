En mission sur les plaines d’Abraham

En 2018, toute la planète a succombé aux mélodies pop et R&B d’Abel Makkonen Tesfaye, mieux connu sous son nom de scène The Weeknd. Toute ? Non. La ville de Québec résiste encore à l’envahisseur torontois. Mais ça pourrait changer lors de la soirée d’ouverture du Festival d’été.

Elle a été utilisée si souvent que l’expression est galvaudée. Mais le 5 juillet au soir, il convient de statuer que The Weeknd se présentera à Québec avec l’objectif de conquérir les plaines d’Abraham.

Le défi sera de taille puisque The Weeknd a des choses à se faire pardonner depuis qu’il a annulé un concert au Centre Vidéotron, il y a un an.

Photo d'archives, WENN

Son premier contact avec ses fans de Québec avait en effet été fixé au 31 mai 2017. Mais à quelques heures d’avis, ceux-ci se sont fait dire de rester à la maison.

Officiellement, son entourage avait prétexté un empoisonnement alimentaire, une excuse que bien peu de gens ont gobée. On avait plutôt pointé du doigt la vente de 6000 billets, un nombre insatisfaisant selon les standards de la tournée mondiale de The Weeknd.

La volte-face du Torontois avait été mal accueillie par ses admirateurs de Québec. Ils s’étaient tournés vers les réseaux sociaux pour s’en prendre directement au chanteur vedette à coups d’insultes.

Un marché difficile

C’est dans ce contexte que le Festival d’été, qui avait déjà tenté de l’attirer sur les Plaines en 2017, a choisi de lui offrir sa soirée d’ouverture.

Photo d'archives, WENN

« Québec est le seul marché où il a de la difficulté depuis sa carrière. Son équipe voulait revenir par la grande porte », avait mentionné le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, après le dévoilement de la grille 2018, en mars.

Ce constat est partagé par Bernard Laberge, directeur de la programmation à la station M FM.

« Ça ne s’est pas encore passé pour lui à Québec. Chez nous, il y a des tounes qui ont marché très fort, mais il faut qu’il vienne établir un premier contact. Je suis certain que ça va l’aider s’il offre une bonne performance. »

La pop, c’est oui. Le R&B, non.

À la radio, l’intérêt pour The Weeknd est variable. Ses chansons pop, les Can’t Feel My Face, Starboy et I Feel It Coming­­­, passent le test haut la main. « On s’en fait demander », signale Jean-Pascal Lemelin, directeur musical de la franchise Rouge FM.

Photo d'archives, AFP

À l’époque de CKOI (l’ancien BLVD 102,1), les réactions quant à ces titres étaient bonnes, indique le directeur musical John Pedulla. « Je suis surpris que ça n’ait pas fonctionné au Centre Vidéotron », laisse-t-il entendre.

En revanche, tout le volet R&B de son répertoire laisse en général de glace les gens de Québec. Moins pop, les pièces de son plus récent EP, Dear Melancholy, sont passées dans le beurre chez nous.

« Le hit de l’heure, celui qui fait sonner les lignes et qui nous ferait dire que c’est fou raide, on n’en a pas de lui actuellement. Pray For Me, avec Kendrick Lamar, on n’a pas embarqué. Même chose pour les deux autres singles sortis en 2018, Call Out My Name et What You Want. Ce n’est pas tout à fait notre son. Il y a quelque chose d’un peu champ gauche avec lui sur certaines affaires », dit Bernard Laberge.

À Rouge FM, même constat. On ne tourne pas non plus les pièces R&B de la star canadienne.

Le show de la rédemption

Tout le monde s’accorde cependant sur le fait qu’un concert réussi sur les plaines d’Abraham pourrait faire tourner le vent de bord pour The Weeknd à Québec.

« Il y a un marché et je pense qu’il n’a pas fini d’être de plus en plus populaire », estime Jean-Pascal Lemelin.

« Je ne doute pas qu’il va se passer de quoi. Il va y avoir de la curiosité. Évidemment, ne pas venir au Centre Vidéotron lui a fait mal. Les absents ont tort et c’est désastreux au niveau de l’image. Mais je pense qu’il peut y avoir un retour à l’amour au Festival d’été », prédit Bernard Laberge.

Verdict le 5 juillet, aux alentours de 23 h.

► The Weeknd en concert sur les plaines d’Abraham, le 5 juillet, à 21 h 30. En première partie : Brockhampton et Chromeo.

L’ascension d’une star

Fils d’immigrants éthiopiens, The Weeknd, né Abel Makkonen Tesfaye, est passé d’adolescent décrocheur et junkie à révélation de la scène musicale pop et R&B. Découvrez en neuf dates et événements marquants comment ce Torontois est devenu l’un des artistes les plus populaires sur la planète.

16 février 1990 : Naissance à Toronto. Le petit Abel grandit à Scarborough et est élevé par sa mère et sa grand-mère après que son père a abandonné sa famille. Son adolescence est marquée par une consommation soutenue de diverses drogues, de la marijuana à la cocaïne en passant par l’ecstasy. Il quitte l’école à 17 ans. « Les drogues étaient une béquille. Sur mon premier album, il y a des chansons de plus de sept minutes dont le propos est décousu. Je racontais tout ce qui me passait par la tête quand j’étais intoxiqué. Je ne peux plus faire ça maintenant » (The Guardian, décembre 2016)

21 mars 2011 : Parution de House of Balloons, une entrée en matière aux couleurs sombres, qui nous fait découvrir un The Weeknd jouant dans les palettes R&B alternatif, trip-hop et dream pop. Encensé par les critiques, House of Balloons se taille une place dans la courte liste du prix Polaris et figure parmi plusieurs palmarès de fin d’année de publications spécialisées.

15 avril 2012 : The Weeknd fait ses débuts au Festival Coachella, en Californie, dans le cadre d’une tournée américaine qui laisse une bonne première impression. « Je n’aurais jamais pensé que j’aimerais monter sur scène, mais c’est le cas » (Billboard, décembre 2016).

2014 : Le succès populaire se fait attendre. Désireux de quitter l’anonymat, The Weeknd accepte de travailler avec Max Martin, un prolifique producteur suédois qui a créé des hits pour Britney Spears, les Backstreet Boys et NSYNC. Leur première collaboration est le single Love Me Harder, que The Weeknd chante en duo avec Ariana Grande. Le Torontois accepte ensuite de travailler avec Martin pour son prochain album. « Si je veux devenir la plus grande star de la planète, j’ai besoin de plusieurs chansons comme ça. » (The New York Times, juillet 2015).

8 juin 2015 : Les singles Earned It (tiré de la trame sonore du film 50 nuances de Grey) et The Hills ont déblayé le chemin pour la sortie de Can’t Feel My Face. Cette chanson, qui décrit la relation de la star avec la cocaïne et lui attire des comparaisons avec Michael Jackson, permet à The Weeknd d’atteindre pour la première fois la 1re position du Hot 100 du prestigieux magazine Billboard. Le magazine spécialisé, tout comme le Rolling Stone, nomme Can’t Feel My Face meilleure chanson de 2015.

15 février 2016 : C’est la consécration aux Grammy Awards. The Weeknd remporte deux trophées : meilleure performance R&B pour Earned It et meilleur album de musique urbaine contemporaine pour Beauty Behind The Madness. Earned It est aussi en lice pour l’Oscar de la meilleure chanson originale. « Je crois que les étoiles se sont alignées pour moi. Bien sûr, on a travaillé très fort pour y parvenir, mais je suis arrivé au bon endroit au bon moment. » (Time Magazine, mai 2018).

25 novembre 2016 : Sortie de l’album Starboy, sur lequel les membres de Daft Punk collaborent à deux singles : Starboy et I Feel It Coming. Les résultats commerciaux sont à la hauteur de la renommée désormais mondiale de The Weeknd. Certifié double platine aux États-Unis, Starboy enregistre la deuxième meilleure première semaine sur Spotify et lui vaut son troisième Grammy, lorsqu’il remporte encore la catégorie du meilleur album de musique urbaine contemporaine.

Janvier 2017 : La vie amoureuse d’Abel Tesfaye fait les manchettes. Après avoir fréquenté la top modèle Bella Hadid, le Torontois amorce une relation hyper médiatisée avec la chanteuse Selena Gomez, l’ex de Justin Bieber. Le couple Tesfaye-Gomez n’a pas fait long feu, et il semble que Tesfaye aurait renoué avec Bella Hadid récemment. La presse à potins est sur leur cas depuis qu’ils ont été photographiés ensemble en France. Sont-ils de nouveau un couple ? Au moment d’écrire ces lignes, la question n’avait pas encore obtenu de réponse claire et nette.

30 mars 2018 : Changement de cap pour la parution du EP My Dear Melancholy. The Weeknd renoue avec un son plus sombre, comme à ses débuts. Le public répond quand même présent et l’œuvre de six chansons se hisse à la première place du Billboard 200.