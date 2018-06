Le début d’une grande aventure

Ça y est. Un peu plus de sept mois après avoir annoncé sa création, l’équipe du Grand Montréal comédie fest (GMCF) n’est qu’à quelques heures de lancer sa toute première édition. Né dans la tempête de l’automne dernier, dans la foulée du scandale impliquant Gilbert Rozon, le festival vise à braquer les projecteurs sur l’humour de type stand-up.

Dire que les derniers mois ont été mouvementés pour Martin Petit est un euphémisme. Dès l’éclatement du scandale sexuel impliquant Gilbert Rozon, le 18 octobre dernier, l’humoriste s’est mis en mode solutions, car il savait que son milieu ne serait plus le même.

« Je savais que c’était majeur, dit-il. Je voyais tout ça s’effondrer. Mais tout le monde n’était pas lucide de la même façon. Il y en a qui disaient que ce serait fini deux semaines plus tard. Moi, je savais que ça allait être long. »

« C’est ça, notre réponse »

Quelques jours après le scandale, Martin Petit décidait de convier ses comparses humoristes au nouveau « quartier général de l’humour québécois » : le Bordel Comédie Club. À quelques heures d’avis, environ 70 comiques répondaient présents à cette « réunion d’urgence ».

« À ce moment-là, je ne pensais pas à la création d’un festival, dit-il. Je trouvais juste que ça valait la peine d’avoir la discussion. »

Assez rapidement toutefois, dans les jours suivants, un petit groupe s’est créé pour envisager la mise sur pied d’un nouveau festival d’humour pour l’été 2018. Pourquoi organiser ça aussi rapidement ?

« Le danger, c’est qu’on aurait pu avoir peur d’attendre longtemps, répond Martin. Les gens nous demandaient une réponse et elle est là. C’est ça, notre réponse. »

Pour sa première édition, le Grand Montréal comédie fest se déroulera sur deux semaines, mais Martin Petit est loin de se «péter» les bretelles avec l’ampleur de son événement.

« On est la version “café équitable” d’un festival d’humour, dit-il. On n’est pas la version Starbucks ou McDonald’s. On est la version café artisanal, la petite entreprise au coin de la rue. »

L’humoriste pousse du revers de la main les comparaisons qui pourraient avoir lieu avec Juste pour rire. « C’est un autre monde complètement, dit-il. C’est comme si tu rachetais les Expos et que je venais de me partir une ligue de balle-molle. Mes problèmes sont mineurs comparés au défi des nouveaux propriétaires de Juste pour rire. Chaque fois que les gens comparent le GMCF à n’importe quel événement, ils se trompent en partant en nous comparant. Ça n’a rien à voir. On ne peut pas comparer une mobylette avec un Land Rover. »

Zone tampon

Même si la création du GMCF est arrivée en réaction au scandale Gilbert Rozon, Martin Petit assure que son événement n’est aucunement « anti-Juste pour rire ». « Nous voulons plutôt démontrer que c’est un beau milieu qui avait besoin d’une “zone tampon”. Le Bordel, pour moi, en est la preuve. Le bien-être qu’on a à jouer là-bas... On ne se prend pas la tête. Tout le monde y vient, tout le monde est à l’aise. »

C’est pour cette raison que Martin Petit a accueilli favorablement la nouvelle annonçant que Bell et le Groupe CH devenaient copropriétaires, avec les Américains ICM Partners, de Juste pour rire.

« Je suis content parce qu’enfin, je vais arrêter d’entendre 14 rumeurs par jour, dit-il. Pour les humoristes concernés directement [ceux qui sont dans l’Agence Juste pour rire], ils viennent d’embarquer dans une autre aventure. Je suis content pour eux. Ils vont savoir enfin où ils sont. »

►La première édition du Grand Montréal comédie fest se tiendra du 1er au 15 juillet.

►Pour toutes les infos sur la programmation : comediefest.com.

Mauvais souvenirs de « l’affaire Rozon » de 1998

Lorsqu’il a pris connaissance des allégations d’agressions sexuelles à l’encontre de Gilbert Rozon, en octobre dernier, de mauvais souvenirs ont ramené Martin Petit presque 20 ans en arrière.

À l’époque, Rozon avait été condamné – puis absous inconditionnellement – pour l’agression sexuelle d’une jeune femme survenue lors d’une réception pour le 15e anniversaire de Juste pour rire.

L’incident s’était déroulé au Manoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire, alors possédé par Yvon Deschamps. Plusieurs humoristes étaient de la fête, dont Martin Petit.

« C’était un événement privé, dit Martin. Yvon Deschamps avait prêté le manoir à Juste pour rire pour son anniversaire. Tout était filmé. C’était comme un début de téléréalité qui n’a jamais eu lieu. J’étais un jeune humoriste dans le temps. [...] J’avais été rencontré par les détectives, comme tout le monde qui était présent. »

Appel personnel

Après cet événement, Gilbert Rozon avait personnellement appelé Martin Petit. « Je me rappelle tout l’effort qu’il avait mis pour nous expliquer que c’était une erreur, dit-il. Ce n’était pas une erreur de sa part, mais une mauvaise interprétation. Il disait qu’il n’était coupable de rien. »

Martin Petit ajoute qu’il avait cru les explications de Rozon, à ce moment-là. « T’as pas le choix. Et à partir du moment où un juge dit que ce n’est pas grave, que veux-tu dire ? T’as pas le choix de suivre le discours de tout le monde. J’avais juste l’information qui était donnée. »

Quand il a lu, l’automne dernier, les nouveaux témoignages de victimes, l’humoriste n’a pas ressenti de la colère, mais plutôt « de la tristesse pour tout le monde, pour les filles impliquées ».

Dans sa carrière, Martin Petit a souvent été impliqué avec Juste pour rire, que ce soit dans l’animation de galas ou même pour la production de sa série Les Pêcheurs. Il était toutefois peu en contact avec Gilbert Rozon.

« Quand j’animais des galas, je travaillais fort. Gilbert n’était pas présent dans mes affaires. Il était aussi zéro dans Les Pêcheurs. Souvent, il regardait les épisodes deux ans après leur diffusion et il m’appelait pour me donner ses commentaires. »

Clause spéciale

« Dans la discussion générale avec les humoristes, je ne comprends pas pourquoi on a tous été stupides au point de ne pas mettre une clause dans nos contrats. On aurait dû prendre la précaution d’ajouter que s’il arrivait quelque chose [comme une agression], on pourrait automatiquement arrêter de travailler avec lui. »

Que dit Martin Petit aux gens qui prétendent que les humoristes étaient au courant des agissements de Gilbert Rozon ?

« Je les comprends. Je disais la même affaire par rapport à Gérald Tremblay ! Comment ça, il ne savait rien ? Mais quand tu n’es pas dans le milieu, tu ne peux pas savoir... Quand tu l’analyses deux secondes, tu comprends que tout cela n’aurait pas pu fonctionner si les humoristes étaient, de près ou de loin, au courant de quoi que ce soit. On est les plus grandes gueules en ville ! S’il y a une affaire que j’ai retenue en 25 ans, c’est : ne raconte pas un secret personnel à un humoriste, il va faire un sketch avec ça ! »