Le meilleur du ROC

Les États-Unis et l’Angleterre ne sont pas les seuls pays à pondre d’excellentes séries. Le ROC (Rest of Canada) propose également des fictions qui valent le détour. En marge du 1er juillet, nous avons ressorti cinq séries canadiennes-anglaises qui méritent votre attention.

Schitt’s Creek

Plus les années passent, plus Schitt’s Creek se surpasse. Ce qui n’est pas peu dire. Créée (et jouée) par Eugene et Daniel Levy, un duo père-fils au timing comique et particulièrement aiguisé, cette série au grand cœur brosse le portrait d’une famille riche obligée de s’exiler dans un village paumé après avoir tout perdu. Diffusée dorénavant aux États-Unis sur Pop TV, Schitt’s Creek ravit un nombre croissant de critiques. Sa quatrième saison pourrait même récolter des nominations aux Emmy. Catherine O’Hara et Annie Murphy le méritent amplement. (Disponible en rattrapage sur Netflix et watch.cbc.ca)

Cardinal

À une époque où tout va très vite, Cardinal se distingue en adoptant un rythme lent, mais jamais endormant. Au contraire. Dans la captivante adaptation télévisuelle des best-sellers de Giles Blunt, on suit les traces d’un duo d’enquêteurs (habilement joués par Karine Vanasse et Billy Campbell) à Algonquin Bay, une petite ville fictive au nord de l’Ontario. On attend impatiemment la troisième saison, qui devrait atterrir cet automne à CTV et Super Écran. Sans oublier qu’une quatrième a été commandée.

Mary Kills People

Également présenté aux États-Unis sur Lifetime, ce drame du réseau canadien Global hypnotise grâce au jeu magnétique de Caroline Dhavernas, qui campe un médecin qui aide ses patients à mourir. Mariant suspense et humour noir, la série est également présentée en version française (Dre Mary : mort sur ordonnance) sur Séries+. Sa troisième saison, qui sera diffusée l’an prochain, sera également sa dernière.

Anne

Oubliez la première adaptation télévisuelle (fortement fleur bleue) d’Anne... la maison aux pignons verts. Tout simplement intitulée Anne, cette relecture réalisée par Moira Walley-Beckett (Breaking Bad) et diffusée à CBC, raconte la même histoire : celle d’une orpheline­­ aux cheveux roux qui atterrit chez un couple de l’Île-du-Prince-Édouard qui s’attendait à adopter un garçon. Mais le résultat est tout autre. C’est beaucoup plus dramatique... et réaliste. Pas étonnant que Netflix s’en soit emparée !

Workin’ Moms

Le titre laissait présager un sitcom conventionnel truffé de rires en canne. Erreur ! Cette comédie de CBC dépeint un groupe de femmes devant conjuguer maternité et boulot. Élément rafraîchissant : les antihéroïnes au cœur du récit sont bourrées de défauts, elles sont même carrément antipathiques. Sont-elles moins attachantes pour autant ? Non. Côté interprétation, soulignons l’excellent travail de Catherine Reitman, qui vole chacune des scènes dans lesquelles elle apparaît. (Les épisodes des deux premières saisons sont disponibles sur watch.cbc.ca)

Top 3

Nous avons demandé à trois comédiens d’ici qui poursuivent également une carrière au Canada anglais de partager leurs coups de cœur télévisuels chez nos compatriotes anglophones.

Le choix de Benz Antoine (19-Two)

« Du côté des drames, Cardinal est incroyable. Du côté des comédies, c’est assurément Schitt’s Creek ! »

Le choix de Vincent Leclerc (Bad Blood)

« Letterkenny. C’est une série qui ne ressemble à rien et qui a son propre vocabulaire. Ça prend une excellente maîtrise de l’anglais pour pouvoir l’apprécier à sa juste valeur. Ça montre le Canada rural, la classe moyenne et pauvre, qui aime le hockey, etc. C’est très drôle. »

Le choix de Sebastien Roberts (Mary Kills People)

« J’ai passé beaucoup de temps à Vancouver cette année, et j’en ai profité pour “binge watcher” des séries canadiennes. J’ai beaucoup aimé Private Eyes, Alias Grace et Caught. Je suis également fan de Mary Kills People, mais on peut dire que mon opinion est biaisée ! »