Les choix de nos vedettes

Nous avons demandé à plusieurs personnalités ce qu’elles comptaient lire en vacances. Voici leurs réponses.

► Josée Lavigueur

Photo Ben Pelosse

Tsunamis, de Michel Jean.

Michel Jean est un auteur que j’aime. Il va « ailleurs » et écrit avec passion ! Les tsunamis me fascinent depuis toujours et ce récit, j’en suis certaine, me fera frissonner de vérités et d’adrénaline.

Parmi les lectures que je me promets de faire cet été, il y aura aussi Libérez votre créativité de Julia Cameron. Ce livre est une suggestion de Karine Champagne, qui a transformé sa vie et qui est un modèle de détermination et de persévérance. Je suis curieuse, puisque je travaille si fort à développer mon propre programme en ligne, et ce courage et cette attitude qu’il me faut sont au menu du jour dans ce livre. Je ne suis pas très « exercices à faire en 6 étapes », mais je lirai tout de même les suggestions et j’en ferai mes propres réflexions !

Photo courtoisie

► Martin Perizzolo

Photo courtoisie

Ce sera un été de rattrapage, mes auteurs favoris (Michel Folco et Nicolas Dickner) ne semblant pas vouloir sortir de nouveaux romans. Et corrigez-moi via les réseaux sociaux si je me trompe, je serais trop heureux !

Alors voici les livres que j’ai sur ma liste :

Le maître du Haut Château de Philip K. Dick. Monsieur Dick est un grand maître de la science-fiction ! On lui doit entre autres Blade Runner, Total Recall et Minority Report, qui ont été adaptés au cinéma. J’ai lu deux recueils de nouvelles de lui, mais jamais un de ces romans. Pour celui-ci, l’auteur s’est mérité le prix Hugo. On verra bien.

Photo courtoisie

► Corneille

Photo Ben Pelosse

Je compte lire La conversion de James Baldwin. Il écrit si sensiblement sur l’expérience d’être une minorité dans un monde où la loi est écrite par la majorité, et ses mots raisonnent encore aujourd’hui, malheureusement, avec autant de pertinence.

Photo courtoisie

► Alex Perron

Photo Ghyslain Lavoie

Au nom de l’horreur de L.P. Sicard. J’adore la littérature d’horreur ! Et les tits frissons sont parfaits pour les chaleurs de l’été ! J’ai croisé cet auteur québécois au dernier Salon international du livre de Québec et son roman a piqué ma curiosité de fan de peur. Il est l’un des auteurs de la populaire collection des contes interdits. Ce livre est son dernier bébé. Bien hâte de m’y plonger avec mon verre de rosé dans mon hamac au chalet !

Photo courtoisie

► Patrice Godin

Photo Ben Pelosse

À l’aube, le dernier roman de Philippe Djian. Djian, c’est lui qui m’a poussé à écrire. Il est un peu mon mentor littéraire. Même si plusieurs de ses romans dans les années 90 et au début 2000 m’ont déçu, je suis resté fidèle et je le lis toujours. Il arrive encore à me surprendre.

Photo courtoisie

Des hommes sans femmes d’Haruki Murakami. Murakami parce que j’avais envie de lire un recueil de nouvelles. Et ce titre m’intrigue. Hâte de savoir ce que sont ces hommes sans femmes, alors que je ne peux moi-même concevoir le monde sans elles.

► Marc Levy

Photo courtoisie, Christian Geisselmann

J’ai envie de lire La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacourt, parce que le thème de ce roman est très intrigant et prometteur, et Sentinelle de la pluie de Tatiana de Rosnay, parce que c’est une amie, que j’aime son écriture et que l’histoire, qui tourne autour de la grande crue de Paris, m’intrigue.

Photo courtoisie

► Francine Ruel

Photo Pierre-Paul Poulin

Mon frère, de Daniel Pennac. Pourquoi ? 1. Parce que c’est Daniel Pennac. 2. Parce que j’aime lorsqu’il va fureter du côté du récit plus personnel que ses fictions que j’adore déjà. 3. Parce que le sujet m’attire, moi qui n’ai que des sœurs...

Photo courtoisie

► Steve Bégin

Photo Pierre Durocher

Je vais probablement lire Aliss de Patrick Senécal, c’est un livre que l’on m’a suggéré vu que j’avais adoré Hell.com du même auteur.

Photo courtoisie

► Beth Cossette

Photo courtoisie

Lèche-vitrines et Maxime de Sarah-Maude Beauchesne. J’ai adoré son premier roman Cœur de slush et j’ai vraiment hâte de m’attaquer aux deux autres. J’aime l’écriture de Sarah-Maude Beauchesne. Je trouve qu’elle représente bien les réflexions, questionnements, drames et moments d’euphories qui font non seulement partie de la vie des adolescents, mais des adultes aussi. Ces romans accompagneront parfaitement mes journées de relax au chalet à siroter un bon drink au bout du quai !

Photo courtoisie

► Laurent Duvernay-Tardif

Photo courtoisie

Je vais lire Le personal MBA de Josh Kaufman. Maintenant que la médecine est terminée, je veux approfondir mes connaissances en gestion et en finance d’entreprises. Avec le football et la médecine, les opportunités et les projets qui allient sport et médecine ne manquent pas et je veux m’assurer d’être le mieux outillé possible afin de prendre les bonnes décisions.

Photo courtoisie

► Geneviève Leclerc

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Replay de Ken Grimwood. Un ami m’a dit : « Ce livre m’a habité pendant des semaines durant. » Un classique des années 80 qu’on ne peut apparemment pas déposer ! C’est donc un rendez-vous que je ne veux pas manquer.

Photo courtoisie

► Jérôme Ferrer

Photo Ben Pelosse

Ma lecture de l’été débute avec une délicieuse bande dessinée culinaire qui m’a fait immédiatement saliver avec la préface de mon confrère chef de cuisine international Pierre Gagnaire. Dès les premières lignes de Comme un chef, une autobiographie culinaire de Benoît Peeters et Aurélia Aurita, la table est mise, reste à savourer.

Photo courtoisie

► Guylaine Guay

Photo Ben Pelosse

Nanimissuat Île-Tonnerre de Natasha Kanapé Fontaine. À vrai dire, j’ai envie de me plonger dans son œuvre au complet. On se voit dans les Salons du livre depuis quelques années et j’aime sa fougue, son militantisme, mais aussi sa douceur et sa poésie. Une belle façon de mieux comprendre la réalité autochtone, nos racines, notre terre et nos ailes.