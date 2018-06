Lotto Max: un nouveau millionnaire au Québec

Bien que le gros lot de 50 millions $ du Lotto Max n'a pas fait de gagnant vendredi soir, un Québécois a mis la main sur l'un des six Maxmillions tirés.

Outre ce nouveau millionnaire dans la province, un seul autre de ces lots de 1 million $ a trouvé preneur, en Ontario. Deux Canadiens, un de l'Ontario et un de la Colombie-Britannique, ont toutefois chacun remporté un lot de plus de 595 000 $.

Le prochain tirage du Lotto Max aura lieu vendredi prochain, le 6 juillet. Le gros lot s'élèvera à 55 millions $ et sera accompagné de 14 Maxmillions.

Depuis le lancement de cette loterie, en 2009, 23 gros lots ont été remportés au Québec, dont 4 qui s'élèvent à 60 millions $, aux tirages des 6 janvier, 10 février et 22 décembre 2017 ainsi que du 8 juin 2018. De plus, 3 gros lots de 55 millions $ ont été gagnés le 17 juillet 2015 ainsi que les 21 avril et 2 juin 2017. Trois autres gros lots de 50 millions $ ont été remportés aux tirages des 6 juillet 2012, 31 mai 2013 et 6 mai 2016. Les 23 cagnottes ont totalisé plus de 843 millions $.