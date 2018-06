Photos souvenirs: Maxim Roy

Avec Gildor

Photo d’archives, Joel Lemay

Maxim sur scène aux côtés de son frère Gildor Roy, en 1992. Le comédien avait lancé l’année précédente son premier album, Tard le soir sur la route..., et sa jeune sœur l’accompagnait sur scène. Maxim et ses frères (Yvon, Luc et Gildor) sont issus d’une famille amatrice de musique country et ils ont grandi à Rigaud.

Lance et Compte

Photo d’archives, Joel Lemay

Lors du tournage de Lance et compte en 2003, Maxim dans la peau de Michelle Béliveau, le personnage le plus marquant de sa carrière, cette femme qui arrivait à la direction du National, dans la série de Réjean Tremblay et qui allait de surcroît prendre le cœur de Pierre Lambert (Carl Marotte).

Sa tribu

Photo d’archives, Joel Lemay

Janvier 2001, il y a déjà 17 ans. L’un des premiers rôles qui faisait découvrir Maxim Roy au grand public, celui de Josée dans Tribu.com à TVA. La comédienne, entourée des jeunes publicitaires de la série télé, Louis-Philippe Dandenault, Anick Lemay, Tristan Dubois, Caroline Néron, Richard Robitaille, Marie-France Marcotte et Serge Dupire.

Des Dizaines de rôles

Photo d’archives, Joel Lemay

Le sourire d’une comédienne heureuse, en 2005, alors qu’elle jouait un rôle dans le film Histoire de famille de Michel Poulette, aux côtés notamment de Danielle Proulx. S’ajoutera toute une liste de beaux rôles au grand écran. Dans sa carrière, Maxim a jusqu’à maintenant joué dans plus de 32 films et 40 séries.

Productrice

Photo d’archives, Joel Lemay

Maxim Roy, il y a une douzaine d’années, posant devant l’affiche du film Lotto 6/66 qu’elle avait produit avec Frédéric De Grandpré, alors qu’ils avaient fondé tous deux leur propre maison de production. La comédienne avait à l’époque écrit son premier scénario de film, intitulé Final Four, pour cette boîte.

► On retrouve Maxim Roy au cinéma dans le nouveau Denys Arcand, La chute de l’empire américain, un film policier inspiré d’un fait vécu survenu à Montréal en 2010, quand un coursier (Alexandre Landry) se retrouve avec des sacs remplis de millions de dollars, abandonnés par des criminels.

► Maxim est aussi du drame Allure (Emprise) aux côtés de Evan Rachel Wood. Elle défend le rôle de la mère d’une jeune pianiste de 16 ans qui fuit le foyer familial pour tomber dans les griffes d’une trentenaire.

► Maxim tournait récemment à Montréal dans la deuxième saison de la minisérie Bad Blood sur la mafia italienne et l’entourage de Vito Rizzuto. Elle y incarne Michelle, la maîtresse de Rizzuto.

► La comédienne interprète le rôle de Jocelyn Fray, une chasseuse d’ombres, dans la série surnaturelle américaine Shadowhunters (ABC) aux côtés de Katherine McNamara.